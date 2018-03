Alejandro Valverde vence Volta à Catalunha

Lusa Comentários 25 Mar, 2018, 16:42 | Ciclismo

Numa etapa com início e chegada em Barcelona e com oito voltas ao duro circuito de Montjuic no final, Yates isolou-se e cortou a meta em 3:28.04 horas, menos 13 segundos do que o espanhol Marc Soler (Movistar) e menos 18 do que o grupo dos principais favoritos, liderado pelo francês Pierre Latour (AG2R La Mondiale) e no qual estava Valverde.



Depois de ter vencido em 2009 e 2017, Valverde confirmou o terceiro triunfo com um nono lugar na derradeira etapa, marcada pela queda do colombiano Egan Bernal (Sky), a seis quilómetros da meta, e que lhe custou o segundo lugar da geral.



O compatriota Nairo Quintana (Movistar), vencedor em 2016, beneficiou da queda de Bernal para subir à segunda posição, a 29 segundos de Valverde, enquanto Latour subiu a terceiro, a 47.



Com a vitória na etapa, Yates ascendeu ao quarto lugar, também a 47 segundos de Valverde, com Soler a ser o terceiro homem da Movistar no 'top-5', a 1.10 minutos do seu companheiro de equipa.



Ricardo Vilela (Manzana Postobon) foi o melhor português na etapa, ao terminar na 41.ª posição, a 1.41 minutos de Yates, com Joaquim Silva (Caja Rural) a perder 3.51, ao terminar no 76.º posto.



Na geral, Vilela subiu ao 24.º posto, a 4.12 minutos de Valverde, e Silva ascendeu ao 83.º lugar, a 31.35.