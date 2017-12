Alexandre Vinokourov julgado na Bélgica por ter comprado vitória

Lusa 19 Dez, 2017, 19:48 | Ciclismo

“Confirmo a data do julgamento, 13 de março”, disse o porta-voz à agência noticiosa francesa AFP.



Segundo a acusação, o ciclista cazaque, agora com 44 anos, pagou 150 mil euros ao russo Alexander Kolobnev, que também será julgado, para o deixar vencer a corrida em 2010, a segunda de duas vitórias na clássica, depois de 2005.



A investigação conta com correio eletrónico trocado entre as duas partes e registos de pagamentos alegadamente relativos à conversa que ambos tiveram a poucas centenas de metros da chegada a Liège, em 25 de abril de 2010.



Vinokourov, que na altura corria na Astana, foi suspenso em 2007 durante dois anos por ter acusado doping durante a Volta a França, regressando dois anos depois à equipa cazaque.



A maior vitória da carreira de 'Vino' surgiu em 2006, quando conquistou a Volta a Espanha, antes de ter vencido a medalha de ouro na prova de fundo, à frente do colombiano Rigoberto Urán, nos Jogos Olímpicos Londres2012.