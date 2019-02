"Algarvia". Nova oportunidade para "sprinters"

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Fev, 2019, 08:55 | Ciclismo

Depois da vitória do holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) na tirada inaugural, condicionada por uma queda a sete quilómetros da meta, o pelotão não quererá correr riscos a caminho de Tavira.



O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), com 31 segundos de avanço sobre o espanhol Enric Mas (Deceuninck-QuickStep) e 36 em relação a Soren Kragh Andersen (Sunweb), deve segurar a camisola amarela antes da decisiva subida ao Alto do Malhão, no final da quinta e última etapa, no domingo.



Antes disso, os homens mais rápidos entre o pelotão disputam um final com uma leve subida nos últimos metros, depois de um percurso ondulante nos últimos três quilómetros.



Depois da partida em Albufeira, os ciclistas passam por uma meta volante em Loulé (km 34,4), antes do primeiro teste para trepadores, no Barranco Velho, numa dificuldade de terceira categoria (km 54,1).



Na segunda metade da etapa, há metas volantes em Alcoutim (km 131,9) e Castro Marim (km 169,1) antes de uma subida de quarta categoria em Pisa Barro (km 180,3), 18 quilómetros antes da chegada a Tavira.



Jakobsen quererá conseguir duas vitórias e igualar o feito de 2018 do também holandês Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), que ficou arredado da discussão no primeiro dia.





Groenewegen, o francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ), o campeão alemão Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) e o seu compatriota John Degenkolb (Trek-Segafredo) e o italiano Simone Consonni (UAE Emirates) são nomes a ter em conta.