"Algarvia". Subida da Fóia é teste aos favoritos

21 Fev, 2019

No segundo de cinco dias de prova, o holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) deverá perder a camisola amarela que conquistou ao vencer ao "sprint" a etapa inaugural, em Lagos, marcada por uma queda que deixou mazelas no pelotão.



A subida à Foia, ponto mais alto do Algarve (900 metros), onde a meta coincide com contagem de montanha de primeira categoria, acontece no final de uma ligação de 187,4 quilómetros, com um desnível acumulado de 3.600 metros.



Antes, os ciclistas passam por uma meta volante ainda em Almodôvar (km 29,9,) seguindo-se o primeiro teste aos trepadores, em Cavalos, com uma subida de terceira categoria (km 63).



Na parte final da "tirada" o pelotão é testado na subida de segunda categoria de Pomba (km 150,1), antes de uma meta volante em Marmelete a anteceder a subida à Foia, que chega a ter uma inclinação de 9,3% na zona mais dura.



No primeiro dia, o holandês Wout Poels (Sky) e o espanhol Enric Mas (Deceuninck-Quick Step) chegaram nos primeiros 15 lugares e não perderam tempo, reforçando o favoritismo, ao contrário de outros nomes apontados como candidatos.



Para nomes como o italiano Fabio Aru (UAE Team Emirates) e o esloveno Simon Spilak (Katusha-Alpecin), que perderam 1.05 minutos, o português Amaro Antunes (CCC Team), 1.35, ou o austríaco Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), mais de seis, a luta pela geral pode ter ficado comprometida.



A chegada à Foia antecede um contrarrelógio de 20,3 quilómetros em Lagoa e poderá ser a grande oportunidade para aumentar distâncias, para os melhores posicionados, ou minimizar as perdas, para aqueles que foram afetados pela queda.



A partida de Almodôvar está prevista para as 12h10, menos de cinco horas antes da projeção de chegada, pelas 17h00.