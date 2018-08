Ángel López vence terceira etapa e lidera Volta a Burgos, José Mendes 11.º

Lusa Comentários 09 Ago, 2018, 17:30 | Ciclismo

López, de 24 anos, cumpriu os 149 quilómetros entre Sedano e Espinosa de los Monteros em 3:59.30 horas, batendo o compatriota Iván Sosa (Androni Giocattoli-Sidermec), segundo com o mesmo tempo, e o espanhol David de la Cruz (Sky), terceiro a 32 segundos.



O colombiano assumiu a liderança da geral, com dois segundos de vantagem para Sosa, com o eritreu Merhawi Kudus (Dimension Data) no terceiro lugar, a 27 segundos.



José Mendes rolou hoje com os melhores na primeira etapa de montanha da 40.ª edição da ‘ruta’, terminando no 11.º posto e subindo ao 12.º da geral, a 1.41 minutos do camisola amarela.



Nelson Oliveira (Movistar) foi hoje 43.º, a 5.48 minutos do vencedor, e subiu para o 49.º lugar da geral, já a 8.54 do líder.



Na sexta-feira, os ciclistas partem de Monasterios San Pedro Cardeña em direção à antiga cidade romana de Clunia, numa ligação de 165 quilómetros com chegada em alto no final.