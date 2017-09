Annemiek van Vleuten vence contrarrelógio feminino

Lusa 19 Set, 2017, 18:00 | Ciclismo

A campeã holandesa de `crono`, de 34 anos, coroou-se campeã do mundo pela primeira vez, ao ser a única corredora a baixar dos 29 minutos, terminando com um tempo de 28.50,35 minutos, no final dos 21,1 quilómetros de prova.

A holandesa, campeã nacional da especialidade em 2014, 2016 e 2017, culmina um ano muito positivo, em que logrou o terceiro lugar da geral do Giro Rosa, versão feminina da Volta a Itália, bem como a vitória na Volta a Holanda e no `La Course`, prova organizada pela Volta a França.

Van der Breggen, que foi a segunda a partir e em 2016 conseguiu o bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, além do ouro na prova de fundo, deteve o primeiro lugar durante 45 minutos, mas acabou por ficar em segundo com 29.02,51, com a campeã australiana da especialidade Katrin Garfoot a fechar o pódio com 29.09,08, a mesma posição conquistada em 2016.

A `desilusão` do dia foi a norte-americana Amber Neben, vencedora no ano passado, que ficou fora do `top 10`, no 11.º posto.

Antes, no `crono` de juniores masculinos, o britânico Tom Pidcock terminou os 21,2 quilómetros do percurso em 28.02,15 minutos, 12 segundos a menos que o italiano Antonio Puppio, segundo, e o polaco Filip Maciejuk, que fechou o pódio a 13.