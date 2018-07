BMC vence contrarrelógio por equipas e Van Avermaet veste amarela

Lusa Comentários 09 Jul, 2018, 16:51 | Ciclismo

A BMC completou os 35,5 quilómetros do `crono` coletivo em 38.46 minutos, em menos quatro segundos do que britânica Sky, do campeão em título Chris Froome, e menos sete segundos do que belga Quick-Step Floors, terceira.

O campeão olímpico Van Avermaet vai envergar na terça-feira a camisola amarela na quarta etapa, que apresenta uma ligação de 195 quilómetros entre La Baule e Sarzeau, onde é previsível uma luta entre `sprinters` para a vitória.