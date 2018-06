BMC vence crono por equipas da primeira etapa da Volta à Suíça, Kung lidera

Lusa Comentários 09 Jun, 2018, 17:33 | Ciclismo

A BMC, vice-campeã do mundo no ‘crono’ nos Mundiais de 2017, fez jus ao estatuto de favorita, ao terminar os 18 quilómetros em Frauenfeld com um tempo de 20.18 minutos, colocando o campeão suíço da especialidade de camisola amarela vestida.



A alemã Sunweb, campeã do mundo, terminou em segundo, a 20 segundos da vencedora, com a belga Quick-Step Floors no terceiro posto, a 27.



Em sexto lugar ficou a Movistar, de Nelson Oliveira, a 33 segundos, enquanto a Katusha Alpecin, de José Gonçalves, não foi além do nono lugar, a 46.



No domingo, a segunda etapa mantém os corredores de 21 equipas em Frauenfeld, para uma tirada de 155 quilómetros que vai testar a liderança de Stefan Kung, com quatro contagens de montanha ao longo do percurso.