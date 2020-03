Bonifazio vence ao `sprint` quinta etapa do Paris-Nice, Schachmann segue líder

Bonifazio, de 26 anos, bateu sobre a meta o vencedor da terceira etapa, o espanhol Iván García Cortina (Bahrain-McLaren), que foi segundo, e o eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe), terceiro.



O pelotão concluiu os 227 quilómetros entre Gannat e La Côte-Saint-André em 5:18.02 horas, com os principais nomes a cortarem a meta com o mesmo tempo, pelo que os primeiros lugares se mantêm inalterados.



Na geral, Schachmann tem 58 segundos de vantagem sobre o dinamarquês Soren Kragh Andersen (Sunweb), com o austríaco Felix Grossscharner (Bora-hansgrohe) em terceiro, a 1.01 minutos.



Na sexta-feira, correm-se 161,5 quilómetros entre Sorgues e Apt, numa tirada com quatro contagens de montanha de segunda categoria e duas de terceira.



A corrida francesa decorre até domingo marcada pela ausência de várias equipas, devido ao receio com a pandemia Covid-19.