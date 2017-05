Caleb Ewan impõe-se na sétima etapa da Volta a Itália

Lusa 12 Mai, 2017, 17:03 | Ciclismo

Ewan impôs-se no final dos 224 quilómetros entre Castrovillari e Alberobello, batendo o colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), e o irlandês Sam Bennett (Bora-hansgrohe), que foram, respetivamente, segundo e terceiro, com as mesmas 5:35.18 horas do vencedor.



No sábado, o luxemburguês Bob Jungels vai partir de rosa para a oitava etapa, uma ligação de 189 quilómetros entre Molfetta e Peschici.