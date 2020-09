Cancelada etapas do Binckbank Tour nos Países Baixos

Em comunicado, a organização da prova, na qual participam os portugueses Ivo Oliveira e Rui Oliveira, da UAE Emirates, explicou que “três dos municípios holandeses pelos quais estava prevista passagem decidiram não permitir a passagem de provas de bicicleta nas suas áreas”.



A prova, que começou na terça-feira e é liderada pelo belga Jasper Philipsen (UAE Emirates), não deverá assim passar em solo holandês, ao contrário do que é habitual, devido às medidas de combate à pandemia de covid-19 anunciadas na segunda-feira pelo governo dos Países Baixos, entre as quais se inclui a realização de competições desportivas sem público.



Os organizadores da prova, que habitualmente decorre na Bélgica e nos Países Baixos, explicaram que esta terça-feira será dia de descanso e que estão a ser estudadas alternativas para as próximas tiradas em solo holandês.



“Estamos à procura de alternativas rápidas. É claro que estamos muito dececionados com esta decisão, tendo em conta, especialmente, a altura em que surgiu”, disse o porta-voz da organização.