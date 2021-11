Cavendish fraturou duas costelas e sofreu "pequeno pneumotórax"

”, pode ler-se no comunicado da Deceuninck-QuickStep.O britânico de 36 anos, que é um dos melhores "sprinters" de sempre e detém, a par de Eddy Merckx, o recorde de triunfos em etapas na Volta a França (34), continua internado no hospital, “sob observação”, mas deverá ter alta “ao fim do dia ou amanhã (terça-feira) de manhã”, antes de iniciar um período de recuperação, informa ainda a formação belga.

"Cav" estava a competir no velódromo de Kuipke ao lado do companheiro de equipa Iljo Keisse, tendo sido apanhado numa queda coletiva no último dos seis dias da prova de pista belga.