Chris Froome derrubado por carro enquanto treinava

"Foi derrubado deliberadamente por um condutor que me perseguiu na estrada. Felizmente estou bem. A bicicleta está destruída. O condutor prosseguiu o seu caminho", afirmou o ciclista, vencedor de três edições da Volta a França.



O ciclista da Sky acompanhou a mensagem com uma fotografia da bicicleta na valeta com as rodas visivelmente danificadas.







Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo