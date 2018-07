Chris Froome está livre para correr a Volta a França

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Jul, 2018, 11:18 / atualizado em 02 Jul, 2018, 11:18 | Ciclismo

Em comunicado, a UCI decidiu ilibar o ciclista quatro vezes vencedor do Tour, depois de uma análise ter acusado uma concentração do broncodilatador salbutamol acima do permitido num controlo antidoping em 7 de setembro de 2017, durante a Volta a Espanha, que Froome viria a vencer.



"A UCI analisou detalhadamente todas as provas relevantes (consultando os seus próprios peritos e peritos da Agência Mundial Antidopagem (AMA)). Em 28 de junho de 2018, a AMA informou a UCI de que aceitaria, baseada nos factos específicos deste caso, que os resultados da amostra de Froome não constituíssem um AAF (sigla em inglês para resultado analítico adverso)", lê-se no comunicado do organismo que rege o ciclismo mundial.



O Ventilan, nome comercial do salbutamol, é um dos medicamentos mais utilizados no tratamento da asma e é permitido pela AMA sem necessidade de requerer uma isenção de uso terapêutico quando inalado até 1.600 microgramas num período de 24 horas e não mais do que 800 em 12 horas.





A análise de Froome acusou uma concentração de 2.000 nanogramas por mililitro, o dobro do autorizado, mas, como salvaguarda a UCI, a "lista proibida da AMA prevê que um atleta possa estabelecer que o seu resultado anormal foi consequência de um uso permitido e nesse caso não será considerado um AAF".

Justificações para a decisão



"Embora a UCI tivesse, obviamente, preferido que o processo tivesse tido termo no início da temporada, tinha de garantir que Froome tivesse um processo justo, como teria feito com qualquer outro corredor, e que a decisão correta fosse tomada. Tendo recebido a posição da AMA em 28 de junho de 2018, a UCI preparou e emitiu a decisão formal fundamentada o mais rapidamente possível", acrescenta o organismo.Além das edições de 2013, 2015, 2016 e 2017 da Volta a França, o britânico de 33 anos conquistou Vuelta de 2017 e o Giro já este ano."A UCI entende que haverá uma discussão significativa sobre essa decisão, mas quer tranquilizar todos os envolvidos e interessados no ciclismo que esta decisão é suportada em opiniões de peritos, por conselhos da AMA e uma avaliação completa dos factos do caso. A UCI espera que o mundo do ciclismo possa agora focar-se e aproveitar as próximas corridas do calendário", concluiu.A 105.ª edição da Volta a França em bicicleta vai ser disputada entre sábado e 29 de julho.