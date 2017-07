Chris Froome segura amarela à entrada para a montanha

Mário Aleixo - RTP 07 Jul, 2017, 07:54 / atualizado em 07 Jul, 2017, 07:54 | Ciclismo

Na quinta feira Marcel Kittel, da Quick-Step, venceu pela segunda vez na presente edição do “Tour”, contabilizando o 11º triunfo em etapas na Volta a França.



O britânico Chris Froome, da Sky, passou incólume a uma “tirada” considerada de transição entre a planície e a montanha e manteve a camisola amarela.



O líder da corrida tem 12 segundos de vantagem sobre o colega de equipa Geraint Thomas, 14 segundos sobre Fabio Aru da Astana, 25s de Daniel Martin da Quick-Step e 39s de Richie Porte da BMC.



Esta sexta feira corre-se a 7ª etapa que liga Troyes a Nuits-Saint- Georges, na distância de 213,5 km.



O primeiro troço da competição encerra com uma “tirada” semelhante às anteriores, com muitos quilómetros para percorrer e apenas uma contagem e montanha de 4ª categoria, que antecede mais um previsível “sprint” massivo no final da etapa.



Tiago Machado em boa forma



Após uma semana de prova que se completa no sábado uma nota para a prestação do único português a correr – Tiago Machado.



De momento o ciclista luso ocupa o 55º lugar na geral individual a 7m 56s do camisola amarela.



Durante os primeiros seis dias de corrida Tiago Machado tem tido uma prestação meritória e, nesta altura, é o segundo melhor classificado da equipa Katusha-Alpecin.



Durante largos períodos das etapas o português tem surgido na cabeça do pelotão a marcar o ritmo da corrida.



Esta 104ª edição da Volta a França poderá constituir uma boa oportunidade para o português, 72º no “Tour” em 2014 e 2015, tentar a sua sorte num dia em que se sinta inspirado.



Refira-se que Portugal não ganha qualquer etapa na Volta a França desde 2013, ano em que Rui Costa venceu as 16ª e 19ª etapas.