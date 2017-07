Chris Froome vigilante a caminho de Paris

Mário Aleixo - RTP 12 Jul, 2017, 07:46 / atualizado em 12 Jul, 2017, 07:46 | Ciclismo

Nas etapas ao “sprint” Marcel Kittel continua a ser o principal dominador, ao vencer a 10ª etapa na terça feira, o alemão já soma quatro vitórias no “Tour” 2017 e enverga a camisola verde da classificação por pontos.



Chris Froome continua a liderar a competição sempre protegido pelos sete companheiros de equipa da Sky.



Único português em prova, Tiago Machado foi mais uma vez, na etapa de terça feira, o homem da Katusha que liderou a perseguição aos homens que protagonizaram a fuga do dia.



Nesta altura Chris Froome, da Sky, enverga a camisola amarela de líder da prova, Marcel Kittel, da Quick-Step é o camisola verde, Warren Barguill, da Sunweb, comanda a classificação da montanha, Simon Yates, da Orica, enverga a camisola da Juventude e por Equipa é a Sky que lidera.



Tiago Machado ocupa o 57º lugar na classificação geral individual.



Esta quarta feira corre-se a 11ª etapa, na distância de 203,5 km, entre Eymet e Pau.



O pelotão volta a ultrapassar os 200 km numa “tirada” plana com apenas uma contagem de montanha de 4ª categoria. A cidade de Pau deverá assistir a mais uma “batalha” entre os homens mais rápidos do pelotão.