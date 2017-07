Christopher Froome resiste a caminho de Paris

Mário Aleixo - RTP 21 Jul, 2017, 08:07 / atualizado em 21 Jul, 2017, 08:07 | Ciclismo

Na etapa de alta montanha de quinta-feira, o camisola amarela só perdeu 20 segundos para o vencedor da “tirada” Warren Barguill e manteve incólume a liderança.



Esta sexta-feira corre-se a 19ª etapa que ligará Embrun a Salon-de-Provence, na distância de 222,5 km.



Para trás ficaram os Alpes seguindo-se uma etapa de média montanha com três contagens de 3ª categoria que deverá ser disputada ao “sprint”. A “tirada” é a mais longa da presente edição da Volta a França num provável dia de tréguas entre os primeiros da geral.



A três etapas do final da prova Chris Froome lidera com 23 segundos de vantagem sobre Romain Bardet e 29s sobre Rigoberto Uran.



O português Tiago Machado ocupa a 76ª posição a 2h 41m e 17s do primeiro lugar.