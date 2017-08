Christopher Froome resiste às escaramuças dos adversários

Mário Aleixo - RTP 30 Ago, 2017, 08:33 / atualizado em 30 Ago, 2017, 08:33 | Ciclismo

A primeira de duas contagens de montanha de 1ª categoria, no Alto de Velefique, fará a seleção. Tudo se decide na subida para a meta com 15,5 km e rampas muito duras no último quilómetro.



Da análise ao percurso é possível perceber que a Volta a Espanha apresenta nesta etapa as primeiras subidas a sério, trocando as “rampas” por subidas longas e íngremes.



A etapa de terça-feira entre Caravaca e Elpozo não correu bem aos portugueses. Ricardo Vilela perdeu quase oito minutos, Rui Costa mais de 13 e Nelson Oliveira 14 minutos e meio.



O camisola “roja” continua a ser Christopher Froome, da Sky, que tem uma vantagem de 36 segundos sobre Esteban Chaves que é o 2º e Nicolas Roche, da BMC, terceiro classificado.



Na classificação geral individual no quarteto de portugueses Nelson Oliveira é o melhor classificado (26º) a 14m57s do líder, segue-se Rui Costa em 28º a 15m44s do primeiro, Ricardo Vilela (47º) a 39m de Froome e Rafael Reis (134º) a 1h30m da liderança.