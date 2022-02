Ciclismo. Alejandro Valverde falha despedida da Volta a Múrcia

A decisão anunciada pela "telefónica" prende-se com os vários casos positivos, inclusive na própria equipa, no pelotão da Volta à Comunidade Valenciana, na última semana, na qual "Bala" foi quinto classificado na geral final, medida tomada por precaução.



O veterano de 41 anos seria certamente aclamado na terra natal quando corre o último ano antes da retirada, falhando a despedida da "sua" corrida, que venceu cinco vezes (2004, 2007, 2008, 2014 e 2017), um recorde da prova.



“Tenho muita pena de não poder despedir-me como é devido da corrida natal, mas toda a precaução é pouca nestes tempos. Muita sorte aos meus companheiros da Movistar”, escreveu na rede social Twitter.



Nesta época de despedida, de resto, Valverde já venceu, no caso o Troféu Pollença – Port d’Andratx, prova do Challenge de Mallorca, cujas corridas fechou sempre dentro do "top 10".



Entre os planos para 2022 está a Volta a Espanha, corrida que venceu em 2009, no fim esperado de uma carreira profissional que começou há 20 anos e que conta com mais de 130 vitórias.