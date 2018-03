Ciclismo de pista: Rui Oliveira em 5º final de scratch

RTP Comentários 01 Mar, 2018, 22:21 | Ciclismo

A decorrer em Apeldoorn, Holanda o atleta português registou a melhor classificação portuguesa em Mundiais de pista na categoria de elite, ao terminar com menos uma volta em relação ao vencedor, o bielorrusso Yauheni Karaliok.



Rui Oliveira foi 'batido' pelo italiano Michele Scartezzini, o australiano Callum Scotson e pelo ucraniano Roman Gladysho.



A vitória foi discutida pelos primeiros três homens, que se isolaram a 35 voltas do final, com o ciclista gaiense a atacar, de longe, quando faltavam seis voltas, destacando-se o suficiente do pelotão para conseguir terminar no quinto lugar.



"As sensações não foram as melhores e sabia que no 'sprint' acabaria por não conseguir um bom resultado. Reservei tudo o que tinha para a melhor oportunidade. Surgiu e eu aproveitei. Tinha de ser ali", explicou Oliveira, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).