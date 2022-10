Ciclismo. Três portugueses em ação nos Mundiais de pista

Maria Martins compete, ao longo do dia, nas provas de scratch, tempo, eliminação e pontos, a partir das 14h05 de Lisboa, numa prova que pertence ao programa dos Jogos Olímpicos.Segue-se Ivo Oliveira, que arranca na qualificação da perseguição individual pelas 14h23, com todo o trajeto até às finais disputado hoje, com João Matias a lutar por medalhas na corrida de pontos, pelas 17h32.O omnium é a disciplina em queestreou Portugal em Jogos Olímpicos, no que ao ciclismo de pista diz respeito, e logo com um sétimo lugar, em Tóquio2020, no mesmo ano de 2021 em que foi campeã da Europa sub-23.A ciclista de 23 anos já soma uma medalha em Mundiais de elite, o bronze no scratch de 2020, em Berlim, e hoje procurará voltar a confirmar que está entre as melhores do mundo do concurso olímpico.Na perseguição individual, o foco deserá tentar bater a melhor marca pessoal na disciplina em que foi vice-campeão mundial em 2018, em Apeldoorn, e campeão da Europa, em 2020.Soma mais duas pratas nesta disciplina em Europeus, e quatro pódios ao todo em campeonatos da Europa, e em 2014 foi campeão do mundo júnior desta vertente, pelo que o ‘pistard’ terá sempre de ser tido em conta para estar na luta por medalhas.”, conta à Lusa.Ainda assim, o objetivo será baixar dos 4.07 minutos, tendo recentemente corrido a competição em 4.10, antes de voltar à pista no domingo, para o madison, ao lado do irmão gémeo, Rui Oliveira.O mais experiente dos portugueses em prova,, de 31 anos, enfrenta a corrida de pontos, de que já foi campeão nacional, um ano depois de, em 2021, ter sido vice-campeão europeu de eliminação, em Grenchen.Portugal está representado em Saint-Quentin-en-Yvelines por Ivo Oliveira, Rui Oliveira, João Matias, Maria Martins e Daniela Campos, num campeonato do mundo que decorre até domingo no mesmo velódromo que vai acolher a especialidade nos Jogos Olímpicos Paris2024.– corrida feminina (scratch, tempo, eliminação e pontos) (final), 14:05 –– corrida masculina (qualificação e finais), 14:23 –– corrida masculina (final), 17:32 –