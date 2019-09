Ciclismo/Mundiais: Daniela Campos 83.ª na prova júnior de fundo, Jastrab campeã

Lusa Comentários 27 Set, 2019, 14:11 | Ciclismo

Daniela Campos gastou mais 13,21 minutos do que Jastrab, que completou os 86 quilómetros entre Doncaster e Harrogate em 2:08.00 horas, numa prova em que a chuva intensa esteve na base de várias quedas, entre as quais da única participante portuguesa.



“A corrida foi caótica. A dada altura, para tentar evitar uma queda, fiz um movimento da perna que me deixou com o pé preso entre o quadro e a roda de trás. A bicicleta começou a travar e as corredoras que vinham atrás chocaram comigo e caí pela segunda vez”, explicou a atleta, citada pela Federação Portuguesa de Ciclismo.



Daniela Campos, que já tinha sofrido uma queda antes da partida, foi obrigada a mudar de bicicleta e atrasou-se de forma irrecuperável, até porque o carro de apoio da seleção nacional estava fora dos vinte primeiros da caravana.



Jastrab, de 17 anos, escapou aos acidentes de percurso e impôs-se ao ‘sprint’ à belga Julie de Wilde e à holandesa Lieke Nooijen, que terminaram no segundo e terceiro lugares, com o mesmo tempo, e conquistaram as medalhas de prata e de bronze, respetivamente.



A seleção portuguesa, orientada pelo selecionador José Poeira, participa com 14 atletas nos Mundiais de ciclismo de estrada, que se disputam entre 22 e 29 de setembro no condado de Yorkshire, em Inglaterra.