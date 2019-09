Ciclismo/Mundiais: Daniela Campos em 33.º lugar no contrarrelógio de juniores

Comentários 23 Set, 2019, 15:02 | Ciclismo

Daniela Campos gastou mais 1.58,77 minutos para percorrer os 13,7 quilómetros do circuito citadino em Harrogate do que a russa Aigul Gareeva, que se impôs com o tempo de 22.16,23 e conquistou o título mundial.



Gareeva sagrou-se campeã apesar de um ligeiro erro no percurso já perto da meta, batendo por 3,61 segundos a holandesa Shirin van Androu e por 10,93 a britânica Elynor Bäckstedt, que conquistaram a medalha de prata e de bronze, respetivamente.



Daniela Campos, que compete no primeiro ano da categoria de juniores, melhorou o desempenho na segunda parte do exigente percurso, durante o qual subiu cinco posições em relação à passagem no ponto intermédio, que cruzou no 38.º posto, entre 50 corredoras.



“Senti-me um bocadinho presa na primeira fase do contrarrelógio, mas fui-me soltando ao longo da prova. No geral, as sensações foram boas para um percurso tão duro como este. Dei tudo o que tinha e estou motivada para a prova de fundo”, observou, citada pela Federação Portuguesa de Ciclismo.



A prova de juniores femininos marcou o iniciou a participação portuguesa nos Mundiais de ciclismo, que se disputam no condado de Yorkshire, entre 22 e 29 de setembro, e nos quais a equipa nacional vai competir com 14 atletas, sob a orientação do selecionador José Poeira.