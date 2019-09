Ciclismo/Mundiais: João Almeida 28.º no contrarrelógio de sub-23, `tri` de Bjerg

Lusa Comentários 24 Set, 2019, 14:39 | Ciclismo

João Almeida gastou mais 2.50 minutos para percorrer os 30,3 quilómetros entre as cidades inglesas de Ripon e Harrogate do que Bjerg, que terminou com o tempo de 40.20 (média de 45,074 km/h).



O dinamarquês, de 20 anos, impôs-se por uma margem confortável aos norte-americanos Ian Garrison e Brandon McNulty, que concluíram a prova a 27 e 28 segundos, conquistando as medalhas de prata e de bronze, respetivamente.



André Carvalho, 42.º classificado, a 3.41 minutos do vencedor, foi o outro ciclista português em ação, num contrarrelógio muito perturbado pela chuva, que deixou várias zonas do percurso alagadas e esteve na origem de várias quedas.



João Almeida foi um dos acidentados, cerca de cinco quilómetros após o arranque.



“De repente encontrei uma grande altura de água. A bicicleta começou a travar e fui projetado pelo ar, caindo de frente, por cima do guiador”, explicou o corredor, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.



João Almeida sofreu apenas escoriações e ainda conseguiu passar com o quarto melhor tempo no ponto de cronometragem instalado ao quilómetro 14,2, mas a queda teve também consequências no equipamento do ciclista, que acabou por terminar longe dos primeiros posicionados.



“O ciclocomputador deixou de funcionar. Fiquei sem qualquer dado, velocidade, pulso, potência, distância... Acabei por ter de fazer grande parte da prova condicionado, mas as sensações eram boas”, lamentou.



A seleção portuguesa, orientada por José Poeira, participa com 14 atletas nos Mundiais de ciclismo de estrada, que se disputam entre 22 e 29 de setembro no condado de Yorkshire, em Inglaterra.