Ciclista argentino Tomás Contte vence Prova de Abertura

Após um início muito veloz, com sucessivas tentativas de fuga que não vingaram, acabou se juntar, aos 61 quilómetros, um grupo de 19 corredores em cabeça de corrida.



A 50 quilómetros do final, Miquel Valls (CC Loulé/Matdiver/Anastácio Mendes & Mendes) deixou para trás os companheiros de fuga e tentou a sorte em solitário, e chegou a ter perto de um minuto de vantagem, mas não resistiu à aceleração feita atrás, sendo absorvido depois de pedalar mais de 30 quilómetros sozinho.



Com a meta colocada no topo de uma subida de quatro quilómetros, nem todos os fugitivos tiveram capacidade de bater-se pela vitória, tendo Tomás Contte conseguido entrar adiantado na última curva e não permitiu a aproximação dos rivais, triunfando após 3:50.39 horas, com uma média de 43,338 km/hora.



Com o mesmo tempo chegaram Afonso Eulálio (ABTF Betão-Feirense) e Tiago Leal (Rádio Popular-Paredes-Boavista), segundo e terceiro, respetivamente.



“Esta vitória vem mesmo a calhar para mim e para a equipa, que, neste ano, está muito renovada e mais jovem. Estou muito feliz e agradecido a toda a equipa, na qual temos um excelente ambiente. Não sou trepador. Felizmente a subida final não era muito inclinada nem muito longa, mas os melhores trepadores do grupo impuseram um ritmo forte. Mas tive muito boas sensações, resisti ao ritmo dos adversários e pude impor a minha ponta final”, disse o ciclista, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Ciclismo.



Tomás Contte foi também o melhor trepador, Martín Rey (Aluminios Cortizo) foi o melhor sub-23 das equipas de clube, enquanto a Rádio Popular-Paredes-Boavista se impôs coletivamente, e a Aluminios Cortizo foi a melhor equipa de clube.