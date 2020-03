Ciclista belga Benoot vence sexta etapa do Paris-Nice e aproxima-se do líder

Benoot, de 26 anos, acabou os 161,5 quilómetros entre Sorgues e Apt em 3:57.02 horas, menos 22 segundos do que um grupo de favoritos, com o colega de equipa australiano Michael Matthews em segundo e o colombiano Sergio Higuita (Education First) em terceiro.



O camisola amarela foi 12.º, também a 22 segundos, e lidera agora com uma vantagem mais reduzida, de 36 segundos, para Benoot, que subiu cinco postos na geral, enquanto Higuita subiu a terceiro, a 1.01 minutos.



No sábado, realiza-se a sétima e última etapa, ao longo de 166,5 quilómetros, entre Nice e Valdeblore La Comiane, palco do final da tirada, após uma subida de 16,3 quilómetros de primeira categoria.



A corrida francesa, marcada pela ausência de várias equipas, devido ao receio com a pandemia de Covid-19, deveria terminar apenas no domingo, mas a oitava tirada foi hoje cancelada.