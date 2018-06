Partilhar o artigo Ciclista britânico Geraint Thomas sobe ao comando no Critério do Dauphiné Imprimir o artigo Ciclista britânico Geraint Thomas sobe ao comando no Critério do Dauphiné Enviar por email o artigo Ciclista britânico Geraint Thomas sobe ao comando no Critério do Dauphiné Aumentar a fonte do artigo Ciclista britânico Geraint Thomas sobe ao comando no Critério do Dauphiné Diminuir a fonte do artigo Ciclista britânico Geraint Thomas sobe ao comando no Critério do Dauphiné Ouvir o artigo Ciclista britânico Geraint Thomas sobe ao comando no Critério do Dauphiné