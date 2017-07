Ciclista colombiano Victor Ocampo vence Volta a Portugal de juniores

Lusa 16 Jul, 2017, 18:02 | Ciclismo

A etapa foi bem disputada taticamente, com as equipas a trabalhar para a conquista das classificações secundárias e a colocar ciclistas em posição adiantada, integrando a numerosa fuga do dia, com mais de dezena e meia de corredores.



A fuga foi anulada já no sopé da subida de 5,5 quilómetros da serra de Montejunto, que levou os corredores à meta, coincidente com uma contagem de montanha de primeira categoria.



A subida fez uma verdadeira seleção de valores e o colombiano Victor Ocampo (Bairrada) defendeu a camisola amarela da melhor forma, impondo-se na meta a todos os seus rivais mais diretos.



Victor Ocampo cortou a linha de chegada na primeira posição, ao fim de 2:59.57 horas de corrida, menos dois segundos do que Pedro Lopes (Alcobaça CC/Crédito Agrícola), segundo classificado, e 15 de Afonso Silva (Sporting-Tavira), terceiro.



O triunfo na etapa consolidou o primeiro lugar de Victor Ocampo na geral individual e a conquista da Volta a Portugal de juniores com 18 segundos de vantagem sobre Pedro Lopes e com 31 segundos sobre Afonso Silva, tendo o pódio replicado o da etapa.