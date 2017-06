Ciclista Francisco Campos é o novo campeão nacional de sub-23

Lusa 25 Jun, 2017, 10:10 | Ciclismo

Campos foi o melhor no final dos difíceis 159,3 quilómetros da prova, que cumpriu em 04:24.09 horas, deixando André Carvalho (Team Cipollini), o segundo classificado, a três segundos.



David Ribeiro (Liberty Seguros-Carglass) fechou o pódio, ao concluir as nove voltas do percurso com uma diferença de 11 segundos para o novo campeão.



Com um percurso seletivo, um 'rompe pernas' constante que se tornaria muito exigente com o acumular de quilómetros, Francisco Campos reservou forças nas primeiras cinco voltas para só depois atacar a frente de corrida na companhia de outros fugitivos.



À entrada para a última volta, eram nove os elementos na discussão do título, mas o corredor de 19 anos soube esperar o momento certo para desferir o ataque para o triunfo.



"Ainda estou a digerir esta vitória, a melhor da minha carreira até hoje. Fiz uma corrida muito tática e consegui ser frio até ao fim. Tem sido um ano fantástico", explicou o ciclista da Penafiel, que está a cumprir o segundo ano como sub-23.



O duro traçado de Gondomar, onde no domingo os elite vão lutar pelo título nacional, fez sérios 'estragos' no 'pelotão' de sub-23: dos 71 corredores que alinharam, apenas 22 chegaram ao fim.