Ciclista italiano Elia Viviani vence Volta ao Dubai

Lusa 10 Fev, 2018, 13:12 | Ciclismo

No final dos 132 quilómetros da tirada, que se iniciou no Skydive Dubai, Viviani, que gastou 3:05.28 horas, impôs-se ao austríaco Marco Haller (Katusha-Alpecin) e ao britânico Adam Blythe (Aqua Blue).



Com este triunfo, Viviani confirmou a liderança alcançada após a vitória na segunda etapa e terminou a prova com 12 segundos de avanço sobre o dinamarquês Magnus Cort Nielsen e 14 sobre o italiano Sonny Colbrelli (Barhain Merida).