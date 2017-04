Ciclista Philippe Gilbert falha Flèche Wallonne devido a lesão

Lusa 17 Abr, 2017, 14:23 | Ciclismo

Gilbert, que foi atendido no hospital, após ter vencido no domingo pela quarta vez a Amstel Gold Race, tem uma lesão no rim direito, o que o obrigará a parar durante uma semana e que o fará perder as próximas clássicas.



"Quando caí senti uma dor, mas voltei a subir para a bicicleta, as coisas melhoraram e a dor foi desaparecendo. Infelizmente, após a corrida, a dor voltou, e, juntamente com o médico, decidi ir ao hospital fazer exames", explicou o ciclista.



O corredor da Quick Step é o terceiro ciclista da história a ganhar a Volta à Flandres e a Amstel Gold Race na mesma época.



"É um dos meus melhores anos, olhar para trás e ver o que conquistei faz-me sentir ainda mais feliz", contou o belga.



A ausência na Flèche Wallonne pesa para o ciclista, visto considerar que está "em grande forma", mas confia na obtenção de bons resultados pela sua equipa.