Clássica da Arrábida em ciclismo garantida por mais três anos

A cerimónia realizada esta quarta-feira em Sesimbra serviu também para apresentar a edição de 2020 da prova, que se vai realizar em 15 de março e se mantém na categoria 1.2 do calendário da União Ciclista Internacional, sendo ainda pontuável para a Taça de Portugal de elite.A Clássica da Arrábida de 2020 terá a extensão total de 183,1 quilómetros, com partida em Setúbal, às 11:40, passagem por Sesimbra e final em Palmela, na terceira passagem pela meta, prevista para perto das 16:00.Segundo a FPC, o protocolo dá continuidade ao acordo que permitiu já a realização de três edições da corrida internacional, "que contribui para a divulgação da Arrábida enquanto território privilegiado para a prática de ciclismo em todas as suas vertentes".

"Estamos empenhados na realização de uma prova de prestígio, conjugando os interesses desportivos com a aposta turística dos três municípios do território da Arrábida", assinalou o presidente da FPC, Delmino Pereira.