Colombiano Egan Bernal vence Volta à Suíça, Rui Costa termina em 56.º

Lusa Comentários 23 Jun, 2019, 17:02 | Ciclismo

A derradeira tirada, em Ulrichen, foi vencida pelo britânico Hugh Carthy (Education First), que concluiu os 101,5 quilómetros em 3:01.49 horas, menos 1.02 minutos do que o australiano Rohan Dennis (Bahrain-Merida) e Bernal, segundo e terceiro classificados, respetivamente.



Bernal acabou por ser consagrado vencedor da Volta à Suíça, com 19 segundos de vantagem sobre Dennis, e 3.04 minutos sobre o austríaco Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), terceiro da geral final.



O português Rui Costa (UAE Emirates), que já venceu a prova por três vezes, fechou a Volta à Suíça no 56.º posto da geral, a 40.38 minutos do líder, depois de ter sido 38.º na última etapa.