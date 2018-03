Cousin vence quinta etapa do Paris-Nice e León Sanchez mantém liderança

Lusa Comentários 08 Mar, 2018, 18:29 | Ciclismo

Cousin entrou no último quilómetro com 16 segundos de avanço para o pelotão, seguindo em fuga com o alemão Nills Politt (Katusha), que não teve forças para o acompanhar e chegou a dois segundos, a mesma vantagem que o germânico ainda assim conseguiu para o grupo compacto comandado pelo compatriota André Greipel (Lotto).



Jérôme Cousin cumpriu os 163,5 quilómetros entre Salon-de-Provence e Sisteron em 3:57.25, ficando Politt a dois segundos e o pelotão, fraturado com uma queda de vários ciclistas à entrada para o último quilómetro, a quatro.



Tiago Machado (Katusha) foi apenas 140.º, com o mesmo tempo do 119.º, a 11.36 minutos do primeiro, caindo 37 lugares para 93.º, a 15.39.



Na geral, Luis León Sanchez tem 15 segundos de avanço para o holandês Wout Poels (Sky) e 26 para o francês Julian Alaphilippe (QST) e o compatriota Marc Soller (Movistar).



Na sexta-feira, na sexta etapa, o pelotão vai cumprir 198 quilómetros entre Sisteron e Vence, enfrentando na segunda metade do percurso quatro contagens de montanha de segunda categoria e uma de primeira, esta a menos de 10 quilómetros da chegada.