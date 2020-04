Covid-19. Decisão de adiar o "Tour" em suspenso

A posição de Christophe Castaner sobre o "Tour" surge após o presidente francês, Emmanuel Macron, ter prolongado o período de confinamento até 11 de maio, face à epidemia de covid-19, e de ter anunciado a manutenção de medidas restritivas à concentração de pessoas até meados de julho.



Face à comunicação de Macron, e ao cancelamento de eventos previstos para julho, como é o caso do Festival de Avignon (3 a 23), um dos maiores certames de teatro do mundo, o adiamento do "Tour" é uma situação praticamente inevitável.



O Tour é promovido pela Amaury Sport Organization (ASO), que ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas, de acordo com a comunicação social, nos bastidores da emblemática prova velocipédica francesa prosseguem contactos com os organizadores locais.



O diretor de prova, Christian Prudhomme, já reconheceu que estão a ser estudadas “outras hipóteses” no calendário de 2020, depois de o antigo campeão por cinco vezes Bernard Hinault ter admitido que seria “muito difícil” que a ‘Grande Boucle’ avançasse nas datas marcadas.



No final de março, a ministra do Desporto de França, Roxane Maracineanu, admitiu a possibilidade de o evento decorrer à porta fechada, isto é, sem espetadores nas ruas, um cenário que Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), vencedor de várias etapas em 2019, não consegue “imaginar” sequer.