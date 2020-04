Covid-19. INEOS poderá abdicar do Tour

“Reservar-nos-emos o direito de retirar a equipa (do Tour) caso o consideremos necessário”, assumiu o ‘patrão’ da formação britânica em declarações ao The Guardian, pontuando que essa decisão drástica só aconteceria se os responsáveis da INEOS sentissem que as medidas postas em práticas pelos organizadores da Volta a França contra o novo coronavírus não estavam a desenvolver-se de forma “preventiva, inteligente e responsável”.





A Volta a França, inicialmente prevista entre 27 de junho e 19 de julho, foi esta semana adiada para o período entre 29 de agosto e 20 de setembro, devido à pandemia da covid-19.



”, estimou Dave Brailsford.A equipa britânica, anteriormente denominada Sky, venceu todas as edições da Volta a França desde 2012, com exceção da de 2014 (conquistada pelo italiano Vincenzo Nibali), e tem nas suas fileiras os últimos três vencedores da ‘Grande Boucle’: o colombiano Egan Bernal, o campeão em título, e os britânicos Geraint Thomas, vencedor em 2018, e Chris Froome (2013, 2015, 2016 e 2017).Sobre este último, o diretor da INEOS, numa entrevista ao The Times, considerou mesmo que poderá ser um dos maiores beneficiados do adiamento do Tour, uma vez que teria mais tempo para ‘apurar’ o seu estado de forma e recuperar definitivamente das sequelas da grave queda que sofreu em junho de 2019 no Critério do Dauphiné.”, analisou.O britânico, de 34 anos, voltou à estrada, após oito meses de ausência, na Volta aos Emirados Árabes Unidos, prova que terminou abruptamente devido à pandemia do novo coronavírus.