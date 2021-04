Covid-19. UAE-Emirates de Rui Costa "travada" pela pandemia

De acordo com a formação dos Emirados Árabes Unidos, testaram positivo, nos testes realizados à chegada à Bélgica, o ciclista italiano Diego Ulissi e um elemento do "staff".



Segundo a equipa, os dois homens, que estão assintomáticos, foram posteriormente submetidos a outros três exames que tiveram resultados negativos.



No comunicado, a UAE-Emirates diz estar “frustrada”, mas garante “compreender a decisão das autoridades belgas” de impedir a sua participação.



“A equipa está frustrada e espera poder participar no domingo na clássica Liège-Bastogne-Liège, depois de realizados novos testes”, refere o documento.



Ao contrário da equipa, o esloveno Tadej Pogacar, vencedor da Volta a França em 2020, manifestou o seu desacordo com a decisão de proibir a equipa de participar na prova, para a qual era um dos principais candidatos à vitória.



“Todos testámos negativo e não pudemos participar na Flèche-Wallone. Tivemos um falso positivo ontem (terça-feira), mas depois testou negativo três vezes”, escreveu o esloveno, na rede social Twitter.