Daniel Mestre sobe à liderança do ranking nacional de ciclismo

Lusa Comentários 07 Jun, 2018, 13:17 / atualizado em 07 Jun, 2018, 13:17 | Ciclismo

Mestre capitalizou as vitórias em duas etapas do Grande Prémio Jornal de Notícias para se isolar no topo da hierarquia, com três pontos de vantagem sobre Jóni Brandão (Sporting-Tavira), outro dos protagonistas da prova realizada no norte do país, que subiu ao segundo lugar.



Domingos Gonçalves e Luís Mendonça desceram para a terceira e quarta posições, respetivamente, no ‘ranking’ elaborado com base nos resultados obtidos por ciclistas e equipas portuguesas em provas disputadas em território nacional.



Na classificação por equipas, o W52-FC Porto segue na liderança, depois de se ter imposto no Grande Prémio Jornal de Notícias, coletiva e individualmente, através de António Carvalho, nono posicionado do ‘ranking’.