Daniela Reis é campeã portuguesa de contrarrelógio pela quarta vez

Lusa Comentários 22 Jun, 2018, 13:25 | Ciclismo

Num exercício individual em que foi claramente superior, Daniela Reis venceu em 38.43 minutos, menos 1.09 do que Maria Martins (Sopela), campeã de juniores em 2017, e 3.26 do que Soraia Silva (Sopela), vencedora do 'crono' em 2017.



"Eu gostei mais ou menos do percurso. Tinha partes duras que me favoreciam e outras a descer e a rolar, que me prejudicavam pelo meu baixo peso, mas consegui ganhar tempo nas subidas e proteger-me nas descidas", disse.



No sábado, Daniela Reis procura juntar o título de fundo ao de contrarrelógio, apostando nas cinco passagens pelo percurso final, que termina a subir.



"É esse o objetivo. Somos cinco elites e todas queremos o título. Cada uma trabalhou para isso. Eu fiz o meu trabalho e vou jogar as minhas cartas", afirmou.