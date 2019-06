Daniela Reis revalida título de campeã portuguesa de contrarrelógio

Lusa Comentários 28 Jun, 2019, 15:45 / atualizado em 28 Jun, 2019, 15:46 | Ciclismo

Daniela Reis, que representa a equipa belga Doltcini-Van Eyck Sport, confirmou o favoritismo e conquistou pela quinta vez o troféu da categoria, ao cumprir os 24,6 quilómetros do `crono` feminino em 38.41 minutos.

No segundo lugar ficou Liliana Jesus (CE Gonçalves/Azeitonense), que gastou 43.22 minutos para percorrer a mesma distância, com a companheira de equipa Melissa Maia a ficar no lugar mais baixo do pódio, com o tempo de 43.39 minutos.

"Era um percurso difícil, mas senti-me muito bem, consegui encontrar o meu ritmo logo na parte inicial, para gerir na parte final. Era o meu objetivo voltar a vencer, sabia que vinha bem preparada, mas todas as corridas são diferentes e, num contrarrelógio, uma avaria ou uma queda podem deitar tudo a perder. Felizmente, consegui chegar bem e manter a camisola", disse Daniela Reis.

A ciclista vai tentar no sábado juntar o título de fundo, que já conquistou três vezes, ao de contrarrelógio, num percurso de 88,6 quilómetros.