Daryl Impey triunfa na Austrália

Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo) foi o primeiro português a cruzar a meta, no 22.º lugar, após as mesmas 02:01.19 horas do vencedor para percorrer os 90 quilómetros da derradeira tirada, que integrava 20 voltas a um circuito citadino em Adelaide.



Com este desempenho, Guerreiro subiu quatro posições e terminou a primeira prova do ano do calendário World Tour no nono lugar, a 23 segundos de Impey.



O sul-africano defendeu a liderança, terminou com o pelotão e quebrou o domínio australiano na prova, que perdurava desde 2013, assegurando o triunfo, com o mesmo tempo de Richie Porte (BMC), que tentava tornar-se no primeiro corredor a conquistar a prova em anos consecutivos.



"No início da corrida não pensava em ganhar, mas depois as estrelas alinharam-se e tudo correu bem. Trabalhei imenso na pré-época e estou muito orgulhoso deste triunfo", afirmou Impey, que hoje conquistou o primeiro triunfo numa corrida do escalão principal. Antes, tinha vencido a Volta à Turquia em 2009 e a canadiana Volta a Alberta em 2014.



O holandês Tom-Jelte Slagter (Dimension Data) fechou o pódio, a 16 segundos dos dois primeiros.



A principal bonificação da etapa ficou na posse de Greipel, vencedor da corrida em 2008 e 2010 e que repetiu o triunfo da etapa inaugural, impondo-se no 'sprint' ao australiano Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), segundo classificado, e ao eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe), terceiro.



No último quilómetro, Rui Costa (UAE Team Emirates) ainda ensaiou um ataque, mas terminou a etapa no 106.º posto, 01.05 minutos depois de Greipel. Tiago Machado (Katusha Alpecin) e Nelson Oliveira (Movistar) chegaram com o pelotão, enquanto José Gonçalves (Katusha Alpecin) e Nuno Bico (Movistar) cederam, respetivamente, 13 e 18 segundos.



Na geral, além da presença de Guerreiro no 'top-10', Costa terminou na 35.ª posição, a 03.11 minutos de Impey, à frente de Machado, 58.º a 13.50, Oliveira, 59.º a 14.18, Bico, 67.º a 17.15, e Gonçalves, 85.º a 24.58.