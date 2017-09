De Gendt vence 19.ª etapa da Vuelta e Rui Costa termina em quarto

Lusa 08 Set, 2017, 16:58 | Ciclismo

O belga, de 30 anos, cumpriu os 149,7 quilómetros entre Caso e Gijón em 3:35.46 horas, depois de ter andado em fuga grande parte da tirada, cortando a meta, num 'sprint' reduzido, à frente do colombiano Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo), segundo, e do espanhol Iván García (Bahrain Merida) terceiro, à frente de Rui Costa.



No sábado, o pelotão enfrenta 117,5 quilómetros entre Corvera de Astúrias e o alto de Angliru, contagem de montanha de categoria especial, com Froome a chegar à penúltima etapa da 72.ª edição na liderança da geral individual, depois de não se terem produzido alterações nos primeiros lugares.