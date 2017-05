Dibben ganhou "crono" da Volta à Califórnia

Mário Aleixo - RTP 20 Mai, 2017, 12:43 | Ciclismo

O britânico Jonathan Dibben (Sky) venceu a sexta etapa da Volta à Califórnia, um contrarrelógio de 24 quilómetros que conduziu o neozelandês George Bennett (LottoNL-Jumbo) à liderança da prova.



Dibben, de 23 anos, conseguiu a sua primeira vitória no WorldTour, ao concluir o "crono" de Big Bear Lake em 28.27 minutos, batendo os norte-americanos Brent Bookwalter (BMC), por sete segundos, e Andrew Talansky (Cannondale-Drapac), por 16.



Bennett terminou na quarta posição, com mais 18 segundos do que Dibben, e saltou para o primeiro lugar da geral, desalojando o polaco Rafal Majka (Bora-hansgrohe), que caiu para segundo, a 35 segundos.



Tiago Machado (Katusha-Alpecin) foi o melhor português na etapa, ao terminar em 60º lugar, com mais 2.49 minutos do que o vencedor, enquanto Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo) foi 74º, a 3.39. Na geral, Machado segue no 24º posto, a 12.19 do novo líder, e Guerreiro é o 109º, a 54.35



No domingo, disputa-se a sétima e última etapa, que vai ligar Mountain High a Pasadena, na distância de 125 quilómetros.