Edgar Pinto vence ao `sprint` primeira etapa Volta à Comunidade de Madrid

Lusa Comentários 04 Mai, 2018, 16:29 | Ciclismo

“Foi uma etapa muito confusa, controlada pela Movistar e pelos colombianos. Estive sempre presente, cheguei com forças e pude ganhar”, congratulou-se o português de 32 anos.



Edgar Pinto impôs-se ao equatoriano Jonathan Caicedo (Medellin) na tirada de 175,4 quilómetros com início e fim em Manzanares El Real, concluindo a tirada em 04:08.16 horas.



Este é o segundo triunfo de Edgar Pinto este ano, depois de ter vencido uma tirada na Volta ao Alentejo.



“Estou muito feliz porque estou numa equipa pequena e em Madrid conquistei o segundo êxito do ano, algo muito importante para mim. É muito cedo para pensar na última etapa, no domingo. Acho difícil ganhar. Agora o importante é descansar e recuperar”, completou.



A tirada foi marcada por uma fuga de trio que incluía Ricardo Mestre (Efapel), juntamente com o colombiano Fabio Duarte (Manzana Postobón) e o russo Dimitrii Strakholov (Lokosphinx), neutralizada a apenas um quilómetro da meta, por um grupo de 12 que incluía ainda Henrique Casimiro (Efapel) e César Fonte (W52-FC Porto).



A competição, que até domingo junta 115 ciclistas de 17 equipas e seis nacionalidades, prossegue no sábado com a segunda etapa, de 135 quilómetros, entre Alcobendas e San Sebastian de los Reyes.