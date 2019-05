Edgar Pinto vence última etapa da Volta às Astúrias e termina em quarto

Lusa Comentários 05 Mai, 2019, 20:07 | Ciclismo

Os 119 quilómetros entre Cangas del Narcea e Oviedo foram completados pelo português, que se destacou a cinco quilómetros da meta, em 2:50.51 horas, deixando a quatro segundos o pelotão liderado pelo colombiano Carlos Quintero (Manzana Postobon) e no qual David Rodrigues (Rádio Popular-Boavista) foi sétimo.



Richard Caparaz repetiu assim o triunfo de 2018, desta vez com dois minutos de vantagem para o letão Krists Neilands (Israel Cycling Academy) e 2.04 para o russo Aleksandr Vlasov (Gazprom).



Edgar Pinto, o segundo melhor jovem, a seguir ao russo, concluiu a prova espanhola no quarto lugar, a 2.43, enquanto o espanhol Vicente Garcia de Mateos (Aviludo-Louletano) foi quinto, a 2:48, e David Rodrigues foi sexto, a 2.49.



Ainda no ‘top-15’, destaque para Joaquim Silva (W52-FC Porto), em 12.º, a 4.29, e Luís Fernandes (Aviludo-Louletano), 14.º, a 4.46.



Edgar Pinto foi recentemente quinto classificado na Volta à Turquia.