Partilhar o artigo Edição de 2018 do "Tour" com "etapa-rainha" de 65 quilómetros Imprimir o artigo Edição de 2018 do "Tour" com "etapa-rainha" de 65 quilómetros Enviar por email o artigo Edição de 2018 do "Tour" com "etapa-rainha" de 65 quilómetros Aumentar a fonte do artigo Edição de 2018 do "Tour" com "etapa-rainha" de 65 quilómetros Diminuir a fonte do artigo Edição de 2018 do "Tour" com "etapa-rainha" de 65 quilómetros Ouvir o artigo Edição de 2018 do "Tour" com "etapa-rainha" de 65 quilómetros

Tópicos:

Alpe, Campos Elísios, Ile, Jcques Anquetil, Portet, Rosiere, Tourmalet, Utrecht,