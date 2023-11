EF Education-EasyPost e Uno-X reforçam próxima edição da Volta ao Algarve

Uma das grandes animadoras da passada edição, na qual ganhou duas etapas, a formação norte-americana mantém-se no pelotão da `Algarvia`, ao qual regressou em 2023, depois de ter estado ausente durante cinco anos.

A nona participação da EF Education-EasyPost na única prova portuguesa por etapas do circuito UCI ProSeries poderá também significar a presença do português Rui Costa, que, na próxima temporada, representará a equipa norte-americana, após este ano ter regressado ao mais alto nível com as cores da Intermarché-Circus-Wanty.

A EF Education-EasyPost é a sétima equipa WorldTour, a primeira divisão do ciclismo mundial, a ser confirmada na 50.ª Volta ao Algarve, depois da alemã BORA-hansgrohe, da neerlandesa dsm-firmenich, das francesas Groupama-FDJ e Arkéa-B&B Hotels, da cazaque Astana e da belga Alpecin-Deceuninck.

A organização da `Algarvia`, que decorre entre 14 e 18 de fevereiro, anunciou também hoje a presença da Uno-X, a primeira ProTeam assegurada.

A equipa nórdica estará no Algarve pela terceira vez, após ter tido um desempenho de destaque na passada edição, na qual envergou a camisola amarela inaugural, graças ao triunfo em Lagos de Alexander Kristoff.

Curiosamente, o vencedor das duas etapas seguintes e vencedor da camisola verde, Magnus Cort Nielsen -- na altura a representar a EF Education-EasyPost -, também irá integrar em 2024 o plantel da Uno-X.