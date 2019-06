Egan Bernal sobe à liderança da Volta à Suíça, Rui Costa sétimo na etapa

Lusa Comentários 20 Jun, 2019, 17:30 | Ciclismo

Elemento da fuga do dia, Tolhoek somou a primeira vitória da carreira, ao cortar isolado a meta, coincidente com uma contagem de categoria especial, em 2:43.34 horas, após 120,2 quilómetros, entre Einsiedeln e Flumserberg.



Egan Bernal, que atacou no pelotão nos últimos quilómetros, cortou a meta 17 segundos depois, sete segundos à frente do francês François Bidard (AG2R La Mondiale), que fechou o pódio da etapa.



Na geral, após a primeira etapa de montanha, Bernal subiu à liderança, com 12 segundos de avanço sobre o australiano Rohan Dennis (Barhain-Merida) e 29 sobre o austríaco Patrick Konrad (BORA-hansgrohe).



Rui Costa, que também esteve na fuga, terminou na sétima posição, a 44 segundos de Tolhoek, subindo ao 40.º posto da geral, a 11.16 minutos de Bernal.



A sétima etapa, na sexta-feira, também terminará com uma contagem de montanha de categoria especial, em San Gottardo, 216,6 quilómetros após a partida em Unterterzen.