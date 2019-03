Egan Bernal sobe à liderança do Paris-Nice após vitória de Daniel Martinez

Lusa Comentários 16 Mar, 2019, 16:44 | Ciclismo

Martinez concluiu os 181,5 quilómetros, desde Nice, em 4:55.49 horas, menos seis segundos do que o seu compatriota Miguel Ángel López (Astana), segundo classificado, e menos 20 do que o francês Nicolas Edet (Cofidis) e do que o britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott).



Bernal foi o 14.º a cruzar a meta, coincidente com uma contagem de montanha, após três quilómetros de subida, a 3.43 minutos do vencedor, e desapossou da liderança o polaco e seu companheiro de equipa Michal Kwiatkowski, que não foi além do 22.º posto, a 5.04, e ‘caiu’ para a quarta posição, a 1.03.



O português Amaro Antunes (CCC) terminou na 29.ª posição, 6.43 minutos depois de Martinez, e subiu 13 lugares na classificação geral para o 31.º posto, a 20.59 de Bernal.



O colombiano vai partir para a oitava e última etapa da corrida, 110 quilómetros com partida e chegada em Nice, com 45 segundos de vantagem sobre o belga Philippe Gilbert (Deceuninck - QuickStep), que subiu do 14.º para o segundo lugar, e 46 sobre o seu compatriota Nairo Quintana (Movistar), terceiro.



No domingo, os corredores da prova francesa vão enfrentar seis subidas, a última a nove quilómetros da meta.