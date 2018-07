Espanhol Fraile estreia-se a vencer na 14.ª etapa, Geraint Thomas segue líder

Lusa Comentários 21 Jul, 2018, 17:24 | Ciclismo

Fraile, que se estreou a vencer numa etapa no seu primeiro `Tour`, cumpriu os 188 quilómetros do percurso em 04.41.57 horas, com menos seis segundos do que o francês Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) e o belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

No momento da chegada do espanhol, o camisola amarela, o britânico Geraint Thomas (Sky), seguia a mais de 20 minutos da frente, mas manteve a liderança na geral.

No domingo disputa-se a 15.ª etapa, entre Millau e Carcassonne, numa distância de 181,5 quilómetros, antes de na segunda-feira ter lugar o segundo dia de descanso da prova.